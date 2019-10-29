2019-10-29T11:44:38+03:00
Общество

Еще 9 вольеров для бездомных собак появятся в «Зоозащите»

Некоммерческая организация выиграла второй президентский грант
Алиса Солнцева
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Новые вольеры для бездомных животных появятся в "Зоозащите".Новые вольеры для бездомных животных появятся в "Зоозащите".Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Проект «Дом с хвостом» псковской некоммерческой организации «Зоозащита» получил грантовую поддержку на работу с бездомными животными. Об этом представитель организации Вера Короткова рассказала журналистам на пресс-конференции с представителями проектов, получивших грантовую поддержку региона.

Девять прочных и уютных вольеров улучшат работу зоозащитных организаций с бродячими животными. В одном просторном вольере смогут жить 2 крупные или 4 небольшие собаки.

- Все животные, изъятые из города, не выпускаются обратно, а пристраиваются. В этом нас поддерживают практически все жители города Пскова и власти. Дети и взрослые боятся животных, даже если это милая собачка, лежащая в стороне. На улицах цивилизованного города такого не должно быть, - заявила Вера Короткова.

На реализацию проекта у организации год. Вольеры поступят в «Зоозащиту» в разобранном виде. Грантовая поддержка не предполагает оплаты рабочей силы, потому работникам зоорганизации придется собирать вольеры самостоятельно. Общественники будут рады помощи волонтеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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