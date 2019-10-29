2019-10-29T12:06:01+03:00
Спорт

Парусный спорт будут развивать в муниципалитетах Псковской области

«Псковская парусная регата» получила грантовую поддержку
Алиса Солнцева
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В Себеже в центре города есть озеро, а парусного спорта до сих пор нет. Надо исправлять!В Себеже в центре города есть озеро, а парусного спорта до сих пор нет. Надо исправлять!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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Псковские активисты работают над развитием парусного спорта в нашем регионе. Как передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции с представителями проектов, получивших поддержку региона, «Псковская парусная регата» будет работать над обновлением инвентаря и пропагандой этого вида спорта в других муниципалитетах региона.

Грантовая поддержка позволит приобрести пять новых парусов. По наблюдению представителя «Псковской парусной регаты» Сергея Оверкина, на соревнованиях часто впереди оказываются судна с белыми парусами, а в псковской школе много «бывалых» парусов. Их желтоватый оттенок указывает на то, что парус уже не раз побывал в воде. Зимой школа закупит паруса, мачты и мелкое оборудование для яхт. Вторая часть реализации проекта – развитие яхтинга за переделами областного центра.

- Мы хотим, чтобы в Псковской области появилось несколько точек парусного спорта. Появится конкуренция – будут расти результаты, - отмечает Сергей Оверкин.

«Псковская парусная регата» ищет молодых активистов на местах, чтобы этот вид спорта развивался и в муниципалитетах. Для этого в сезоне 2020 активисты повторят опыт показательных соревнований в некоторых населенных пунктах области, например, в Себеже и Палкино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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