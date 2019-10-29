2019-10-29T13:48:50+03:00
Общество

Победители фотоконкурса "Котябрь" получат в подарок домики, лежанки и другие аксессуары для кошек

Щедрые и полезные призы приготовил магазин аквариумных и зоотоваров «Природа»
Василиса Алексеева
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Все кошки любят уют.Все кошки любят уют.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Копилка призов фотоконкурса «Котябрь -2019», который стартует на сайте «Комсомольской правды-Псков» 1 ноября, пополняется подарками. С нами снова магазин аквариумных и зоотоваров «Природа», который приготовил для самых лучших котиков Псковщины щедрые и полезные награды: уютную кроватку-лежанку, 2 гамачка-лежанки на батарею, домик-норку, которая особенно понравится в холодное время года кошкам сфинксам . В числе призов также крутой современный травяной комкующийся наполнитель для туалета FIX, который можно безбоязненно смывать в унитаз, к нему, кстати, прилагается лопатка для уборки. Призеры получат дисконтные карты постоянного покупателя магазина.

Партнер фотоконкурса "Котябрь-2019"

Партнер фотоконкурса "Котябрь-2019"

Магазин «Природа» специализируется на аквариумах и сопутствующих товарах для рыб и рептилий, товарах для птиц и грызунов, кошек и собак. Сотрудники магазина с радостью помогут подобрать подходящий товар, проконсультируют по поддержанию здоровой жизни вашего питомца.

В ассортименте магазина представлены корма, игрушки, аксессуары и средства по уходу за животными и рыбками. А еще вы прямо здесь можете приобрести себе домашнего любимца - рыбку, краба, декоративную крыску или хомячка, попугайчика!

КОНКРЕТНО

Магазин «Природа» находится по адресу: Псков, ул. Юбилейная, 36.

Магазин работает с 9:30 до 20 часов с понедельника по субботу. По воскресным и праздничным дням - с 10 до 18 часов.

Телефон: +7 (8112) 58-88-87

КСТАТИ

У вас еще есть время попасть в число участников конкурса «Котябрь». Заявки и фото любимых усатиков мы принимаем до 30 октября в группе «Комсомольской правды -Псков» в «ВКонтакте», а уже 1 ноября начнется битва за самого-самого лучшего котика региона. Не обделяйте любимого питомца возможностью получить всенародную славу!

ИСТОЧНИК KP.RU

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