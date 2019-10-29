2019-10-29T15:22:57+03:00
Происшествия

770 тысяч рублей украла у 80-летней псковички аферистка

Полицейские задержали женщину в Твери [фото]
Алиса Солнцева
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Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Женщину подозревают в нескольких аналогичных преступлениях.Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Женщину подозревают в нескольких аналогичных преступлениях.
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Полицейские задержали в Твери уроженку Владимирской области, которая в Пскове обокрала пенсионерку, представившись соцработницей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, днем 23 октября в квартиру псковской пенсионерки на Рижском проспекте пришла женщина. Аферистка представилась социальным работником. После визита женщины 80-летняя псковичка обнаружила, что у нее из шкафа пропали сбережения в 770 тысяч рублей. Об этом пенсионерка рассказала полицейским.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Камеры видеонаблюдения помогли установить личность преступницы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Камеры видеонаблюдения помогли установить личность преступницы.

Стражи порядка с помощью записей с камер видеонаблюдения установили личность подозреваемой.

Преступница – 36-летняя безработная уроженка Владимирской области. Задержали ее уже в Твери. Полиция возбудила уголовное дело. Женщина призналась в краже и сейчас находится под стражей. Следователи выясняют причастность аферистки к другим аналогичным преступлениям.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Подозреваемая находится под стражей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Подозреваемая находится под стражей.

Большую часть денег вернули псковской пенсионерке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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