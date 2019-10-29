Пскович организовал бордель в Петербурге
Полицейские раскрыли секс-притон в петербургской квартире. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в квартире многоэтажного дома №11/36 на Брестскому бульваре оказывали интимные услуги за деньги.
Фото: УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В притоне работали четыре девушки, сутенером которых являлся приезжий мужчина. Организатором борделя выступил 32-летний пскович, как сообщает «Фонтанка.ру». Возраст девушек – от 23 до 33 лет, причем все они приехали в Петербург из других регионов России.
Фото: УМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Полицейские составили административные протоколы в отношении Ирады, Альбины, Полины и Залии за занятие проституцией. Псковича же будут судить по статье 241 уголовного кодекса «Организация занятия проституцией». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU