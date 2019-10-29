Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе

СЕГОДНЯ 17:35 2019-10-29T17:35:36+03:00

Ночью на российских автодорогах часто встречаются обитатели лесов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Изменить размер текста: A A

В результате столкновения с лосем водитель автомобиля «Хендай» погиб на месте ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельное происшествие случилось ночью 28 октября в Локнянском районе на 282-м километре трассы Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки.

Погиб в ДТП 48-летний житель Великих Лук. В машине ехал 26-летний пассажир, он получил незначительные травмы.

Как сообщили в ведомстве, лось вышел на дорогу, и водитель не успел объехать животное.

ИСТОЧНИК KP.RU