Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе
Смертельное ДТП случилось ночью
Ночью на российских автодорогах часто встречаются обитатели лесов.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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В результате столкновения с лосем водитель автомобиля «Хендай» погиб на месте ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, смертельное происшествие случилось ночью 28 октября в Локнянском районе на 282-м километре трассы Шимск – Старая Русса – Локня – Великие Луки.
Погиб в ДТП 48-летний житель Великих Лук. В машине ехал 26-летний пассажир, он получил незначительные травмы.
Как сообщили в ведомстве, лось вышел на дорогу, и водитель не успел объехать животное.
ИСТОЧНИК KP.RU