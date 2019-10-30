Семья из Себежа признана «Золотой семьей России»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-10-30T10:05:32+03:00

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Супруги Сергей и Алевтина Безобразовы из Себежского района победили во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019» в номинации «Золота семья России». Как сообщили «Комсмольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в данной номинации было 15 победителей.

Конкурс включал номинации «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций». С 29 по 31 октября в Москву отправились 70 российских семей. На почетное награждение семья не поехала из-за преклонного возраста, на заключительный этап конкурса отправился их сын Дмитрий.

Сергей и Алевтина Безобразовы живут в браке 60 лет. Сергею Васильевичу сейчас 96 лет. Он доктор наук, участник Великой Отечественной войны, более 50 лет проработал в НИИ Металлургии Челябинска. Алевтине Николаевне 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать. В семье четверо детей, один из которых приемный, семеро внуков и девять правнуков.

В Себежский район семья приехала в начале 90-х годов.

За право участвовать во всероссийском этапе конкурса боролись 17 семей из Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU