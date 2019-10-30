2019-10-30T10:05:32+03:00
Общество

Семья из Себежа признана «Золотой семьей России»

Супруги Безобразовы победили во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019»
Алиса Солнцева
Поделиться:
Фото: А. Сергеева. Семейная династия Безобразовых насчитывает 30 человек.Фото: А. Сергеева. Семейная династия Безобразовых насчитывает 30 человек.
Изменить размер текста:

Супруги Сергей и Алевтина Безобразовы из Себежского района победили во Всероссийском конкурсе «Семья года 2019» в номинации «Золота семья России». Как сообщили «Комсмольской правде – Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, в данной номинации было 15 победителей.

Конкурс включал номинации «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций». С 29 по 31 октября в Москву отправились 70 российских семей. На почетное награждение семья не поехала из-за преклонного возраста, на заключительный этап конкурса отправился их сын Дмитрий.

Сергей и Алевтина Безобразовы живут в браке 60 лет. Сергею Васильевичу сейчас 96 лет. Он доктор наук, участник Великой Отечественной войны, более 50 лет проработал в НИИ Металлургии Челябинска. Алевтине Николаевне 83 года, она инженер-конструктор металлургического производства, многодетная мать. В семье четверо детей, один из которых приемный, семеро внуков и девять правнуков.

В Себежский район семья приехала в начале 90-х годов.

За право участвовать во всероссийском этапе конкурса боролись 17 семей из Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Общественная палата Псковской области проконтролирует строительство «Титан-Полимера»
Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» присоединился к конкурсу «Котябрь»
Пскович организовал бордель в Петербурге
Кибердружины создадут в Псковской области
770 тысяч рублей украла у 80-летней псковички аферистка
Победители фотоконкурса "Котябрь" получат в подарок домики, лежанки и другие аксессуары для кошек
Парусный спорт будут развивать в муниципалитетах Псковской области
Еще 9 вольеров для бездомных собак появятся в «Зоозащите»
Глава Порховского района оценил работу компании «Экопром»
Итоги недели в Псковской области: алкоголь, сыр и партийные перестановки
Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту
Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»
Житель Тямши избил соседа, который пригласил его на День рождения
Уголовное наказание ждёт псковича, запустившего ведром в свою сожительницу