2019-10-30T10:43:59+03:00
Происшествия

К 7 годам колонии приговорили дедовичанина, который до смерти избил знакомого у сельского клуба

Празднование Нового года закончилось трагедией
Анна БЫСТРОВА
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Присяжные единогласно вынесли вердикт в отношении преступника.Присяжные единогласно вынесли вердикт в отношении преступника.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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К 7 годам колонии приговорил суд присяжных жителя Дедовичского района Псковской области, который у сельского клуба забил до смерти своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, инцидент произошёл в новогоднюю ночь в деревне Крутец.

По версии правоохранительных органов, 1 января 2019 года компания мужчин отмечала наступление Нового года у входа в сельский клуб. Около 4.45 местные жители, разгорячённые спиртным, стали ссориться. Развязалась словесная перепалка, переросшая в драку. Злоумышленник несколько раз ударил приятеля по голове, а затем с силой толкнул в стену. От удара мужчина упал. Но и это не вразумило дедовичанина. Он стал избивать лежащего на земле знакомого ногами по голове. В происходящее вмешались.

Пострадавшего госпитализировали. Однако через три часа он умер в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Наказание присяжные избрали единогласно. Преступнику предстоит отправиться в исправительную колонию строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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