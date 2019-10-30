2019-10-30T11:12:39+03:00
Происшествия

Четыре ели обошлись «черному» лесорубу из Плюсского района в 325 тысяч рублей

Правонарушителя наказали за уничтожение деревьев на территории лесничества
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
ФОТО: pixabay.com. Бензопилой злоумышленник спилил деревья на территории лесничества.ФОТО: pixabay.com. Бензопилой злоумышленник спилил деревья на территории лесничества.
Изменить размер текста:

Четыре спиленные ели обошлись «черному» лесорубу из Плюсского района Псковской области более чем в 325 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Плюсского района, за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере Струго-Красненский районный суд наказал местного жителя.

Суд установил, что 23 февраля 2019 года правонарушитель пробрался на территорию Плюсского лесничества. Мужчина знал, что находится на землях лесного фонда и что за порчу насаждений ему будет грозить наказание. Однако достал бензопилу и спилил 4 ели. Объём древесины составил около 13 кубометров.

Нарушителя поймали.

Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно, а также потребовал возместить ущерб, нанесённый лесничеству. В общей сложности «чёрному» лесорубу придётся заплатить 325 тысяч 70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Великих Луках продавщица воспользовалась деньгами покупательницы, забывшей кошелек в магазине
Пскович угрожал кочергой подруге, которая по-другому оценила телесериал
Лабрадор на Псковской таможне помог вычислить автомобиль, начинённый сигаретами
К 7 годам колонии приговорили дедовичанина, который до смерти избил знакомого у сельского клуба
Семья из Себежа признана «Золотой семьей России»
Общественная палата Псковской области проконтролирует строительство «Титан-Полимера»
Водитель «Хендай» погиб после столкновения с лосем в Локнянском районе
Салон красоты для животных «GROOM ROOM» присоединился к конкурсу «Котябрь»
Пскович организовал бордель в Петербурге
Кибердружины создадут в Псковской области
770 тысяч рублей украла у 80-летней псковички аферистка
Победители фотоконкурса "Котябрь" получат в подарок домики, лежанки и другие аксессуары для кошек
Парусный спорт будут развивать в муниципалитетах Псковской области
Еще 9 вольеров для бездомных собак появятся в «Зоозащите»
Глава Порховского района оценил работу компании «Экопром»
Итоги недели в Псковской области: алкоголь, сыр и партийные перестановки
Почти 50 миллионов рублей получили псковичи по президентскому гранту
Tele2 организует лекцию Александра Кузьмина о создании личного бренда в рамках проекта «Спичка»
Житель Тямши избил соседа, который пригласил его на День рождения
Уголовное наказание ждёт псковича, запустившего ведром в свою сожительницу