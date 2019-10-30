Четыре ели обошлись «черному» лесорубу из Плюсского района в 325 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:12 2019-10-30T11:12:39+03:00

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Четыре спиленные ели обошлись «черному» лесорубу из Плюсского района Псковской области более чем в 325 тысяч рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Плюсского района, за незаконную вырубку лесных насаждений в особо крупном размере Струго-Красненский районный суд наказал местного жителя.

Суд установил, что 23 февраля 2019 года правонарушитель пробрался на территорию Плюсского лесничества. Мужчина знал, что находится на землях лесного фонда и что за порчу насаждений ему будет грозить наказание. Однако достал бензопилу и спилил 4 ели. Объём древесины составил около 13 кубометров.

Нарушителя поймали.

Суд назначил ему полтора года лишения свободы условно, а также потребовал возместить ущерб, нанесённый лесничеству. В общей сложности «чёрному» лесорубу придётся заплатить 325 тысяч 70 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU