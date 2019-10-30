2019-10-30T14:21:01+03:00
Происшествия

В Великих Луках продавщица воспользовалась деньгами покупательницы, забывшей кошелек в магазине

Около 9 тысяч рублей успела потратить девушка с чужих банковских карт
Алиса Солнцева
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Женщина забыла кошелек, но продавцы не поспешили вернуть ей его.Женщина забыла кошелек, но продавцы не поспешили вернуть ей его.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Великолукская продавщица присвоила кошелек, который забыла покупательница магазина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 25 октября в одном из магазинов Великих Лук 41-летняя женщина забыла кошелек с деньгами и банковскими картами.

Женщина заявила в отдел МВД России по городу Великие Луки, что с ее карт пропали около 9 тысяч рублей.

Полиция установила, что забытый кошелек присвоила 24-летняя продавщица этого магазина. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят проверку.

КСТАТИ

В середине октября грузчик, работающий в одном из псковских супермаркетов, избил 73-летнего пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из урны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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