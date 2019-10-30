В Великих Луках продавщица воспользовалась деньгами покупательницы, забывшей кошелек в магазине
Великолукская продавщица присвоила кошелек, который забыла покупательница магазина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 25 октября в одном из магазинов Великих Лук 41-летняя женщина забыла кошелек с деньгами и банковскими картами.
Женщина заявила в отдел МВД России по городу Великие Луки, что с ее карт пропали около 9 тысяч рублей.
Полиция установила, что забытый кошелек присвоила 24-летняя продавщица этого магазина. Правоохранители возбудили уголовное дело и проводят проверку.
КСТАТИ
В середине октября грузчик, работающий в одном из псковских супермаркетов, избил 73-летнего пенсионера, который вытаскивал просроченные продукты из урны.
ИСТОЧНИК KP.RU