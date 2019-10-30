2019-10-30T16:42:31+03:00
Общество

1 ноября Псковская область напишет Большой этнографический диктант

Треть вопросов будет касаться этнической специфики региона
Алиса Солнцева
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Фото: pskov.ru. 29 площадок организуют в Псковской области для международной акции.Фото: pskov.ru. 29 площадок организуют в Псковской области для международной акции.
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29 площадок будут работать на территории Псковской области для сдачи Большого этнографического диктанта 1 ноября. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, 6 площадок организуют в Пскове, 3 – в Великих Луках, остальные – в районах.

Этнографический диктант – международная акция без ограничений по возрасту или социальной принадлежности – объединит жителей и гостей России.

Диктант состоит из 30 вопросов: 20 из них общие для всех регионов, а 10 – уникальные для каждого субъекта. Время написания диктанта – 45 минут. С правильными ответами участники ознакомятся уже 10 ноября, а итоги подведут 12 декабря.

Фото: pskov.ru. А насколько хорошо вы знаете, какие народы проживают в России?

Фото: pskov.ru. А насколько хорошо вы знаете, какие народы проживают в России?

В России этнографическая акция проводится уже в четвертый раз. С каждым годом в ней участвует все больше людей. Как подчеркивают организаторы, написание диктанта – отличная возможность оценить свои знания о народах, проживающих в России.

В 2016 году в Псковской области в акции поучаствовали 150 человек, а в 2018 году – 600 жителей.

Фото: miretno.ru.

Фото: miretno.ru.

КОНКРЕТНО

Большой этнографический диктант пройдет в Псковской области 1 ноября в 11 часов.

В Пскове проверить свои знания по этнографии можно будет на шести площадках:

- пл. Ленина, д. 2 (ПсковГУ);

- ул. Леона Поземского, д. 6, ауд. 201 (ПсковГУ);

- ул. Леона Поземского, д. 124 (Псковский политехнический колледж);

- ул. Максима Горького, д. 28 (Псковский медицинский колледж);

- ул. Алтаева, д. 2 (Погранично-таможенно-правовой лицей).

Подробную информацию можно узнать на сайте, а также в официальной группе ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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