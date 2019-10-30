Трое жителей Новосокольнического района предстанут перед судом за разбойное нападение и кражу

СЕГОДНЯ 17:28 2019-10-30T17:28:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Трое жителей Новосокольнического района Псковской области окажутся на скамье подсудимых за разбойное нападение и кражу. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Локнянского района, подозреваемых в преступлении арестовали и завели в их отношении уголовные дела.

Как удалось установить следователям, в тёмное время суток 28 сентября 2019 года двое мужчин и их подруга пробрались в частный жилой дом, находящийся в деревне Демидово Локнянского района. Хозяева в момент вторжения находились дома. Тогда преступники стали угрожать ножом деревенским жителям. Испугавшись последствий, хозяева отдали деньги, а также позволили вынести всё приглянувшееся преступникам имущество.

Полицейские задержали подозреваемых 21 октября. Ими оказались жители деревни из другого района Псковской области.

За разбойное нападение им грозит тюремное заключение сроком до 12 лет и штраф до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU