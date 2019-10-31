В псковском «Акваполисе» откроется фреш-маркет «Корзинка»
Магазин современного формата появится в Пскове
Современное гастропространство будет в псковском ТРК.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На месте гипермаркета SPAR в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» появится большой фреш-маркет «Корзинка». Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала из записи в Instagram руководителя группы компаний «ЛУГ» Яна Лузина.
Фреш-маркет – это новый формат торговли в России, предполагающий объединение традиционного фермерского рынка, современного супермаркета и фуд-корта.
Теперь в «Акваполисе» будут соседствовать «Перекресток» и «Корзинка».
Проект нового магазина Ян Лузин представит позже.
ИСТОЧНИК KP.RU