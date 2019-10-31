2019-10-31T11:26:34+03:00
Общество

Михаил Ведерников осмотрел свиноводческий комплекс в Островском районе

Его сотрудники производят свыше 10 тонн свинины в год
Анна БЫСТРОВА
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Около 60 тысяч свиней содержат сотрудники сельхозпредприятия.Около 60 тысяч свиней содержат сотрудники сельхозпредприятия.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников осмотрел сельскохозяйственный комплекс «Идаванг» в Островском районе в рамках рабочей поездки в муниципалитет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, основная цель визита главы региона — обсуждение планов дальнейшего развития ныне одного из успешнейших сельхозпредприятий области.

Как рассказали Михаилу Ведерникову, основное направление деятельности предприятия -свиноводство. Специалисты «Идаванга» содержат около 60 тысяч животных, благодаря чему удаётся производить свыше 10 тонн свинины в год. Второе важное направление деятельности предприятия — растениеводство. Хозяйство намолотило более 30 тысяч тонн зерна и более 4 тысяч тонн рапса.

По тогам визита глава региона поднял вопрос получения льгот предприятием. Они позволят расширить территорию предприятия и нарастить производственные мощности. Однако для этого производственная деятельность должна получить статус приоритетной.

Михаил Ведерников также вручил коллективу «Идаванга» благодарственное письмо за существенный вклад в развитие агропромышленного комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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