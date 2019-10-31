2019-10-31T11:34:11+03:00
Экономика

Альфа-Банк занял ведущие позиции в рэнкинге Cbonds

Согласно рэнкингу ИА Cbonds Альфа-Банк за девять месяцев стал лидером в качестве организатора выпусков российских облигаций
Василиса Алексеева
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Инвестиции приносят доход.Инвестиции приносят доход.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", в рэнкинге приняли участие 40 инвестиционных банков, выпуски облигаций составили 1,2 триллиона рублей. Альфа-Банк смог организовать 21 сделку для 17 эмитентов. Среди них – крупнейшие российские компании, такие как ООО «Буровая компания Евразия», «СУЭК-Финанс», ПАО «Магнит», ООО «Лента» и другие. Совокупный объем инвестиций составил порядка 60,5 миллиарда рублей, Альфа-Банк вошел в топ крупнейших организаторов РФ.

-Репутация Альфа-Банка на долговом рынке базируется на доверии как со стороны эмитентов, так и инвесторов. Мы очень дорожим этой оценкой и делаем всё, чтобы добиться наилучших условий в каждой сделке, – заявил директор долгового капитала Альфа-Банка Дэвид Мэтлок.

По его словам, облигационный рынок сегодня вполне благоприятный: наблюдается поступательное снижение купонов, удлиняются сроков размещений, увеличивается количество и объем выпусков, интерес инвесторов. Тренд на снижение ставок продолжится. Сегодня в «активе» Альфа-Банка более 15 сделок. И это не учитывая тех, которые реализованы в четвертом квартале текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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