2019-10-31T12:00:47+03:00
Общество

Реставрация единственных в стране транспортных цепных мостов из Острова стартует в начале ноября

Для удобства горожан специалисты разработают альтернативную схему движения
Анна БЫСТРОВА
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Островские цепные мосты - уникальное сооружение, возведённое ещё в 19-м веке.Островские цепные мосты - уникальное сооружение, возведённое ещё в 19-м веке.
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Реставрация единственных в России транспортных цепных мостов, расположенных в Острове, стартует в начале ноября. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, об этом глава района Дмитрий Быстров рассказал губернатору региона Михаилу Ведерникову во время его рабочего визита в муниципалитет.

Подрядчик должен приступить к работе со дня на день. В связи с этим глава Псковской области поручил руководителю района разработать альтернативную схему движения в черте города, чтобы не создавать трудности для перемещения.

В 2019 году Остров получил 100 миллионов на реставрацию (ПОДРОБНЕЕ) цепных мостов. На эти деньги специалисты установят временные опоры для разгрузки моста и проведут археологические раскопки. В 2020 году муниципалитет получит ещё 200 миллионов на работы второй очереди.

- Для нас это важный объект, который давно нужно было привести в порядок, - заключил губернатор Псковской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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