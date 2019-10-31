2019-10-31T12:10:13+03:00
Общество

Невельчане дали положительную оценку «мусорной» реформе — Олег Майоров

Региональному оператору по обращению с ТКО помогают невельские субподрядчики
Дмитрий Мезенцев
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Любая реформа продвигается тяжело.Любая реформа продвигается тяжело.Фото: Олег АДАМОВИЧ
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Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», глава Невельского района Олег Майоров отметил, что жители Невельского района хорошо отзываются о «мусорной» реформе/

- Люди поняли, что они реально могут быть охвачены услугой, проживая даже в самых отдаленных уголках района и придерживаются позиции, что за оказание этой услуги надо платить, - сказал Олег Майоров.

По его мнению, большой вклад в этом направлении сделали невельские предприятия - , субподрядчики компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

- Благодаря их конструктивной работе, добросовестному и ответственному подходу, удалось избежать коллапса, который некоторые прогнозировали, - отметил глава и обратил внимание на то, что любая реформа - трудоемкий процесс, который требует от всех сторон максимального участия и желания работать над проблемами, которые возникают.

-Остались, конечно, еще вопросы: это и обеспечение мусорными мешками, и выставление счетов на умерших, и перерасчеты, но в целом, концепция — регулярность вывоза мусора, очистка лесов и населенных пунктов от несанкционированных свалок, оплата услуги - принята положительно, - подытожил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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