Вера Брежнева поделилась впечатлениями от Пскова и передала жителям города привет от Юлии Пересильд

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-31T12:34:43+03:00

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Популярная певица Вера Брежнева, концерт которой прошёл в областном центре 30 октября, поделилась впечатлениями от Пскова и передала жителям города привет от Юлии Пересильд. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» со сцены артистка заявила, что дружит с известной актрисой и поэтому та просила передать привет жителям родного города.

Вера Брежнева рассказала, что удивилась снегу, выпавшему во Пскове.

- По городу я не погуляла, так как немножко не угадала с одеждой и побоялась замёрзнуть. Зато видела Псков из окна автомобиля. Я уже знаю, что буду скучать по этому теплу, по этому уюту, по этой красоте, - поделилась певица и отметила, что от радушия псковичей и множества комплиментов у неё мурашки.

КСТАТИ

По словам певицы, некоторые из жителей города встретились с ней на железнодорожном вокзале утром в день концерта. Псковичи подходили и просили автограф. При этом, по словам, Веры Брежневой, ей бы хотелось, чтобы поклонники её просто обнимали, а не просили расписаться на память.

ИСТОЧНИК KP.RU