СЕГОДНЯ 13:13 2019-10-31T13:13:27+03:00

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В псковских автобусах поднимут плату за проезд. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с сессии Псковского областного Собрания депутатов, об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Ёлкин.

Он рассказал, что около года назад в общественном транспорте областного центра ввели тариф за проезд в размере 25 рублей. Предполагалось, что повышение поможет компенсировать дефицит бюджета автотранспортных предприятий региона. Однако новый тариф не существенно повлиял на положение дел.

Дефицит оборотных средств мешает закупке новых автобусов. При этом стоимость топлива, запчастей, а также заработная плата всех сотрудников предприятия находится на уровне других регионов Северо-Запада.

- На сегодняшний день лимиты субсидий на обеспечение затрат по регулируемым межмуниципальным маршрутам позволяют погасить перевозчикам лишь 61% фактических затрат, а по муниципальным маршрутам 29%, - объяснил необходимость повышения платы за проезд Борис Ёлкин.

ИСТОЧНИК KP.RU