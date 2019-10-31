Режиссер предстоящей театральной премьеры «7САМУРАЕВ» рассказал о спектакле

СЕГОДНЯ 15:25 2019-10-31T15:25:23+03:00

В новой постановке 7 героев и 3 части

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О предстоящей премьере Псковского театра драмы им. А.С. Пушкина «7САМУРАЕВ» рассказал режиссер постановки, главный режиссер театра Сергей Чехов. Об этом передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной первой большой премьере 114-го театрального сезона Псковского драмтеатра - спектаклю «7САМУРАЕВ».

- Главная тема постановки – невозможность построить идеальную интеллектуальную модель будущего события. Камень – инсталляция к спектаклю - иллюстрирует то, о чем я делаю этот спектакль, - рассказывает Сергей Чехов, - эта единая глыба, против всех законов физики почему-то не падает.

Также режиссер рассказал о связи постановки с легендарным фильмом «7 самураев».

- Это спектакль номинально сделан по мотивам фильма «7 самураев». Кроме самого названия, фильм и спектакль связывают структурные характеристики: 7 героев, 3 части, - отметил режиссер.

Однако руководство театра предупреждает, что этот «спектакль по мотивам» возможно, «вовсе не по мотивам» этого великого фильма.

ИСТОЧНИК KP.RU