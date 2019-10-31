2019-10-31T15:57:30+03:00
Звезды

Худрук Псковского драмтеатра: Каждый показ спектакля «7САМУРАЕВ» будет уникальным

В постановке будут использовать генеративный саунд-дизайн
Алиса СОЛНЦЕВА
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Спектакль «7САМУРАЕВ» станет первой большой премьерой нового театрального сезона.Спектакль «7САМУРАЕВ» станет первой большой премьерой нового театрального сезона.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Руководство Псковского драматического театра и режиссер спектакля «7САМУРАЕВ» приоткрыли завесу парадоксальной премьеры этого сезона, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной первой большой премьере 114-го театрального сезона Псковского драмтеатра - спектаклю «7САМУРАЕВ».

- В спектакле использован генеративный саунд-дизайн: все те звуки, которые будут издавать актеры, и другие звуки будут на ходу преобразовываться загадочным электронным способом Владимиром Бочаровым здесь и сейчас, - рассказал Андрей Пронин.

В связи с этим каждый новый показ будет отличаться от предыдущего.

- Любой спектакль работает по такому принципу, потому что это незафиксированное произведение искусства. Но у спектакля есть конкретная партитура, он выстроен в жесткой рамке. А здесь мы определим закон, но внутри каждого элемента этого закона есть большой допуск импровизации. Сегодня актриса сказала реплику, а в другой раз – нет, сегодня она сказала реплики в таком порядке, а потом – в другом, - отмечает Сергей Чехов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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