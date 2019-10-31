Псковский «Ревизор» номинирован на «Золотую маску» в пяти номинациях

СЕГОДНЯ 16:16 2019-10-31T16:16:35+03:00

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Постановка Псковсковского драмтеатра по мотивам гоголевского «Ревизора» номинирована на «Золотую маску» в пяти номинациях. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с пресс-конференции, посвященной первой большой премьере 114-го театрального сезона Псковского драмтеатра - спектаклю «7САМУРАЕВ», об этом объявил художественный руководитель Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина.

«Ревизора» экспертный совет выдвинул на номинацию «Лучший спектакль». Петр Шерешевский претендует на звание лучшего режиссера, еще три номинации актерские.

Евгений Терских – на титул лучшего исполнителя главной роли. Он играл городничего. Дарья Чураева номинирована как лучшая исполнительница женской роли второго плана, а Виктор Яковлев – как лучший исполнитель мужской роли второго плана. В постановке он сыграл попечителя богоугодных заведений Артемия Филипповича Землянику.

КСТАТИ

После премьеры спектакля «Ревизор» жители областного центра высказывались неоднозначно. Многие из них критиковали постановку за излишне откровенные сцены и интерпретацию классического произведения Н.В. Гоголя. Подробнее о шумихе и реакции театралов на неё можно найти ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU