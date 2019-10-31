2019-10-31T16:42:10+03:00
Общество

Ряд автобусных маршрутов по Псковской области могут отменить

Это связано с низким пассажиропотоком
Егор ТИМОФЕЕВ
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При изменении в списке маршрутов на автотранспортных предприятиях учтут пожелания населения.При изменении в списке маршрутов на автотранспортных предприятиях учтут пожелания населения.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Ряд автобусных маршрутов, связывающих населённые пункты внутри Псковской области, могут отменить. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 36-й сессии Псковского областного Собрания, об этом заявил председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству региона Борис Ёлкин.

Он отметил, что подобная мера объясняется низким пассажиропотоком на некоторых маршрутах. По словам руководителя комитета, горожанам будет проще ездить с пересадками с помощью других существующих маршрутов.

При этом новые маршруты в областном центре также могут появиться. Сейчас все предложения собирают и обрабатывают.

- Мы должны услышать пожелания граждан, учесть потребности перевозчиков, возможности дорожной сети, - подытожил председатель профильного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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