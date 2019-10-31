2019-10-31T17:45:21+03:00
Общество

В Псковской области определили размер взноса на капремонт в 2020 году

Тарифы повысили на 3,9%
Анна БЫСТРОВА
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В новом году жителям региона придётся платить на 3,9% больше.В новом году жителям региона придётся платить на 3,9% больше.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Псковской области депутаты определили размер взноса на капремонт в 2020 году. Как передаёт корреспондент «Комсомольской правды-Псков» с 36-й сессии Псковского областного Собрания, суммы в квитанциях повысятся на 3,9%.

Как и прежде, жители домов с лифтами и без таковых будут платить разные суммы. Владельцам квартир в многоэтажках с лифтами придётся заплатить на 31 копейку за квадратный метр больше, чем год назад. А тем, в чьём доме лифт не предусмотрен, — на 27 копеек больше.

Обсудили депутаты и низкое качество капремонта (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ). По словам депутата Дмитрия Михайлова, подрядчики навязывают жильцам ненужные наделе дополнительные услуги. И потому предложил ввести право на отсрочку платежа за капремонт. Его поддержали 29 депутатов из 40.

КСТАТИ

В прошлом году взнос за капремонт увеличился на 4,7%. Это позволило выполнить план 2018 года по капитальному ремонту жилых зданий почти на 90%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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