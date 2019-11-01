2019-11-01T09:28:49+03:00
Происшествия

В Псковском районе наркоман избил и изнасиловал жену

Пскович обвиняется в двух тяжких преступлениях
Алиса Солнцева
Поделиться:
Год мужчина выращивал на своем участке и употреблял наркотики.Год мужчина выращивал на своем участке и употреблял наркотики.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Житель Псковского района на упреки жены по поводу наркотиков избил ее и изнасиловал. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, в ночь на 28 октября семейный конфликт закончился преступлением.

В ведомстве сообщили, что в эту ночь 36-летний житель Псковского района из-за конфликта на почве употребления наркотиков избил свою жену и изнасиловал.

Следователи нашли на участке дома псковича наркотическое средство, которое он выращивал и собирал на протяжении года.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по двум преступлениям: незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228) и изнасилование (часть 1 статьи 131). Следователи собирают доказательную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24