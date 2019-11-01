В Псковском районе наркоман избил и изнасиловал жену

СЕГОДНЯ 09:28 2019-11-01T09:28:49+03:00

Год мужчина выращивал на своем участке и употреблял наркотики. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Пскович обвиняется в двух тяжких преступлениях

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Житель Псковского района на упреки жены по поводу наркотиков избил ее и изнасиловал. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе следственного управления СК России по Псковской области, в ночь на 28 октября семейный конфликт закончился преступлением.

В ведомстве сообщили, что в эту ночь 36-летний житель Псковского района из-за конфликта на почве употребления наркотиков избил свою жену и изнасиловал.

Следователи нашли на участке дома псковича наркотическое средство, которое он выращивал и собирал на протяжении года.

Псковский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по двум преступлениям: незаконное приобретение и хранение наркотических средств в крупном размере (часть 2 статьи 228) и изнасилование (часть 1 статьи 131). Следователи собирают доказательную базу.

ИСТОЧНИК KP.RU