На Гдовском городском кладбище нетрезвый мужчина зарезал знакомого

СЕГОДНЯ 10:03 2019-11-01T10:03:01+03:00

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На Гдовском городском кладбище нетрезвый мужчина зарезал своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, инцидент произошёл 21 марта 2018 года.

В этот день 34-летний местный житель и его знакомый оказались на кладбище. Между приятелями, разгорячёнными спиртным, произошла ссора. Злоумышленник решил поставить точку в словесной перепалке и вытащил нож. Холодным оружием мужчина нанёс своему знакомому не меньше двух ударов в шею.

От полученных травм местный житель скончался.

Суд приговорил преступника к 8 годам колонии строгого режима. Однако мужчина не посчитал вердикт излишне строгим и подал апелляцию. 30 октября 2019 года суд отклонил прошение. В связи с этим приговор уже вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU