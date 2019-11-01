На Гдовском городском кладбище нетрезвый мужчина зарезал знакомого
На Гдовском городском кладбище нетрезвый мужчина зарезал своего знакомого. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Гдовского района, инцидент произошёл 21 марта 2018 года.
В этот день 34-летний местный житель и его знакомый оказались на кладбище. Между приятелями, разгорячёнными спиртным, произошла ссора. Злоумышленник решил поставить точку в словесной перепалке и вытащил нож. Холодным оружием мужчина нанёс своему знакомому не меньше двух ударов в шею.
От полученных травм местный житель скончался.
Суд приговорил преступника к 8 годам колонии строгого режима. Однако мужчина не посчитал вердикт излишне строгим и подал апелляцию. 30 октября 2019 года суд отклонил прошение. В связи с этим приговор уже вступил в силу.
ИСТОЧНИК KP.RU