В Псковской области подготовили законодательную базу для осуществления социальных доплат пенсионерам

СЕГОДНЯ 10:45 2019-11-01T10:45:18+03:00

Доплаты к пенсии начнут поступать с 2020 года

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В Псковской области создали законодательный проект для осуществления социальных доплат пенсионерам. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующее решение приняли депутаты Псковского областного Собрания на 36-й сессии.

Прожиточный минимум в области составляет 9 529 рублей. Поэтому тем пенсионерам, чей доход не дотягивает до этой суммы, в 2020 году начнут доплачивать. В среднем сумма доплаты составит около 2 250 рублей. А на доплату претендуют более 29 тысяч жителей региона.

В общей сложности на реализацию этого законопроекта потребуется почти 709 миллионов рублей. 93% этой суммы поступит из бюджета страны, так что региону останется внести лишь 7% суммы.

ИСТОЧНИК KP.RU