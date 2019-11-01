В злоупотреблении полномочиями следователи подозревают председателя Псковского облсовпрофа Михайлову

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-01T11:06:31+03:00

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В отношении председателя Псковского облсовпрофа Ульяны Михайловой Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбуждено уголовное дело. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», ее подозревают в том, что она злоупотребляла полномочиями - преступление, предусмотренное частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ .

Следствие считает, что в 2018 подозреваемая Ульяна Михайлова использовала свои полномочия вопреки интересам Псковского облсовпрофа и подведомственного ему лечебно-профилактического учреждения «Санаторий «Хилово». А также не менее семи раз в нарушении положения об оплате труда премировала своего супруга – директора ЛПУ. За счет фонда оплаты труда работников санатория он получил больше 7 миллионов рублей. Эти действия председателя Псковского облсовпрофа следователи считают противоправными, в ущерб работников этого учреждения, которые заинтересованны в справедливой оплате труда.

Сейчас следователи допрашивают Ульяну Михайлову в качестве подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU