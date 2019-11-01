8 ноября лучшие псковские поэты, барды и чтецы дадут концерт

СЕГОДНЯ 12:40 2019-11-01T12:40:41+03:00

Свое творчество представят талантливые псковские чтецы, поэты и барды. Фото: Дарья ХВАТКОВА

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8 ноября в Библиотеке имени И.И. Василёва выступят участники трех главных поэтических и песенных фестивалей области – чтецы, поэты и барды, чье творчество трогает души читателей и вызывает мурашки по телу. Об этом «Комсомольской правде - Псков» сообщили организаторы мероприятия.

Концерт объединит участников трех региональных фестивалей: молодежного поэтического фестиваля «Зеленое яблоко», фестиваля авторской песни и поэзии «Изборская крепость» и фестиваля туристической песни «Вечер песни у костра на Серебряном озере».

Псковские поэты Татьяна Рыжова, Даниил Перов, Диана Константинова, Надежда Дормидонтова, Ксения Кочеткова – победители и призеры не только региональных конкурсов и фестивалей, но и мероприятий всероссийского уровня.

Встреча посвящена итогам реализации большого социального проекта «Стихи и песни на границе России» и поэтому объединяет таких разных, но, безусловно, талантливых псковичей.

КОНКРЕТНО

Концерт состоится 8 ноября в 17:00 в Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василева, г. Псков, Октябрьский пр-т, 19а.

ИСТОЧНИК KP.RU