Альфа-Банк вошёл в лидеры ипотечного рынка

СЕГОДНЯ 17:26 2019-11-01T17:51:24+03:00

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Согласно информации Frank RG, Альфа-Банк расположился на третьей позиции по объему ипотечных кредитов. Доля рынка банка увеличилась примерно до 3,5%, а динамика ипотечного портфеля, из расчета за месяц, составила примерно 11% при рыночном росте в 1,5%. С начала текущего года портфель Альфа-Банка по ипотеке возрос на 111%, составив на первое октября текущего года примерно 75 миллиардов рублей.

По словам директора по развитию ипотечного кредитования Альфа-Банка Артема Иванова, в настоящее время ипотека представляет собой самый популярный способ решения жилищного вопроса. Ожидается, что в условиях сокращения ставок спрос будет только повышаться. Иванов подчеркнул, что банк благодарен клиентам за доверие.

Отмечается, что в Альфа-Банке предусмотрены программы по ипотеке в рамках первичного и вторичного рынка недвижимости — займы с самым низким первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, а также кредит под залог жилой площади, которая находится в собственности. Срок ипотечного кредитования в Альфа-Банке — от 3 до 30 лет. Помимо того, пользователи услуг Альфа-Банка могут использовать материнский капитал как стартовый взнос и способ погашения ипотеки на приобретение готового или строящегося жилья. При этом доля собственных средств заемщика должна составлять не менее 5% от стоимости приобретаемой недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU