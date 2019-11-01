Росгвардейцы задержали псковичку, попытавшуюся украсть 9 упаковок мяса

СЕГОДНЯ 17:38 2019-11-01T17:38:03+03:00

ФОТО: vk.com/rosgvard_pskov. Оказалось, что эта кража для женщины не первая.

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Росгвардейцы задержали жительницу областного центра, которая попыталась украсть 9 упаковок мяса. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области, о происшествии группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии стало известно благодаря сработавшей кнопке тревожной сигнализации. Инцидент произошёл 31 октября около 13.30 дня.

Стражи правопорядка незамедлительно выехали на территорию охраняемого объекта. На месте они выяснили, что 48-летняя псковичка попыталась незаметно вынести из торгового зала одного из магазинов на улице Труда упаковки с мясом. По подсчётам сотрудников торговой точки, воровка могла нанести магазину ущерб в размере 2 тысяч рублей.

Во время разбирательства оказалось, что псковичка ранее попадала в поле зрения полиции за мелкие кражи. За повторный проступок ей грозит уголовная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU