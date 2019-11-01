На журналистском конкурсе «СеЗаМ-2019» издательский дом «Медиа 60» стал победителем

1 Нояб. 21:38 2019-11-01T21:38:54+03:00

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В номинации «Лучший медиапроект» на журналистском конкурсе СеЗаМ-2019, итоги которого подвели 1 ноября в рамках 17-го Форума Ассоциации СМИ Северо-Запада (АСМИ) в Санкт-Петербурге, победил проект объединения и переформатирования районных газет Псковской области.

Награду получили директор нового издательского дома «Медиа 60» Ирина Назарова и шеф-редактор Максим Андреев .

- Наш молодой издательский дом собрал под одной крышей 24 районные газеты. Мы перестроили редакционную работу, объединили рекламные отделы. Скажем так, перестроили газеты от и до, и мне хочется отметить, что некоторые газеты мы тем самым спасли и продлили им жизнь, надеюсь, на десятилетия», - отметил Максим Андреев.

Автономное некоммерческое объединение «Издательский дом «Медиа 60»объединяет муниципальные печатные издания региона на единой платформе, чтобы оптимизировать расходы на них из регионального бюджета, повысить качественный уровень районной прессы. Оно было создано в феврале 2019 года.

Большая часть районных газет работала в форме муниципальных предприятий, полностью зависела от субсидий из областного бюджета и накопила значительные долги перед контрагентами. При этом содержание этих изданий оставляло желать лучшего.

С 8 апреля 2019 года в состав «Медиа 60» входят 24 районные газеты. В рамках реформы муниципальной прессы были созданы единая рекламная служба, внедрен принцип «кустовой» верстки, когда несколько газет из соседних районов готовятся в едином центре. Были введены единые требование к контенту: текстам, фотографиям, инфографике. Разработан новый, современный дизайн-макет.

В результате объединения районок в рамках издательского дома «Медиа 60» удалось минимизировать кадровые сокращения, перевести 12 из 24 изданий на цветную печать, оптимизировать процесс сбора и размещения рекламы. В настоящее время совокупный еженедельный тираж изданий, входящих в состав «Медиа 60», составляет почти 36 тысяч экземпляров: это самый высокий показатель в Псковской области.

Максим Андреев в деседе с корресподентом Псковского агентства информации отметил, что в отличие от многих других регионов в Псковской области удалось провести процесс объединения районных газет в единый медиахолдинг без скандалов и потрясений. Вопреки звучавшим опасениям, ни одно издание не было закрыто. В настоящее время проводится обучение сотрудников районок, разрабатывается интернет-портал для муниципальных газет.

ИСТОЧНИК KP.RU