Неизвестные списали с банковской карты великолучанина 4500 рублей

2 Нояб. 17:51 2019-11-02T17:51:26+03:00

Изменить размер текста: A A

В Великих Луках у горожанина произошло несанкционированное списание денежных средств с банковской карты, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки за помощью обратился 29-летний местный житель. Выяснилось, что у него с банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание 4500 рублей.

В настоящее время полицейские проверяют информацию и разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU