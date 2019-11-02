2019-11-02T17:51:26+03:00
Происшествия

Неизвестные списали с банковской карты великолучанина 4500 рублей

Полицейские подозревают, что деньги списались с помощью вредоносного программного обеспечения
Василиса Алексеева
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Великолучанин лишился денег.Великолучанин лишился денег.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Великих Луках у горожанина произошло несанкционированное списание денежных средств с банковской карты, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

К сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки за помощью обратился 29-летний местный житель. Выяснилось, что у него с банковской карты при невыясненных обстоятельствах произошло списание 4500 рублей.

В настоящее время полицейские проверяют информацию и разбираются с произошедшим. В данном случае речь может идти об использовании вредоносного программного обеспечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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