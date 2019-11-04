ДТП под Псковом: родители погибли, дети в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 08:29 2019-11-04T08:29:05+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом для семейной пары произошло на автодороге Псков – Санкт-Петербург 3 ноября около 11:40. Решив обогнать впереди следующий автомобиль, водитель автомобиля Hyundai, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой DAF, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажирка, оба 1977 года рождения, погибли на месте. В легковой иномарке находились три девочки, которые получили автотравмы, переломы и ушибы.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Девочка 8-ми лет получила автотравму и переломы рёбер грудного отдела, 14-летняя – автотравму, переломы свода черепа и костно-лицевого скелета, а 17-летняя – ушибы темени. У всех троих детей врачи предварительно диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясение мозга. Самая младшая пассажирка находится в тяжелом состоянии. По сообщениям в соцсетях, пострадавшая семья из Пскова направлялась в Санкт-Петербург на выходные.

55-летний водитель большегруза жив.

Из-за аварии на Ленинградском шоссе было установлено реверсивное движение.

ИСТОЧНИК KP.RU