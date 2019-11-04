День народного единства отмечают в Псковской области

СЕГОДНЯ 10:23 2019-11-04T10:23:46+03:00

Около 300 мероприятий пройдет в регионе

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В Псковской области, как и по всей стране, 4 ноября отмечается День народного единства. На территории области пройдут различные мероприятия, сообщили "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации Псковской области.

Так в Пскове состоятся концерты в городском культурном центре - «Мы живем в единстве дружном!» и Доме офицеров - «Песня не знает границ. Псковский дом ремесел проведет конкурс национального костюма по нескольким номинациям: «Национальный костюм», «Аксессуары и украшения», «Этнографический костюм» и «Сценический костюм».

В Великих Луках на площади Ленина пройдет праздничный митинг «Мы — великая Россия! Мы — единая страна!». После чего состоится концерт «Родной земли многоголосье». Рядом с краеведческим музеем представители войск специального назначения устроят показательные выступления.

Концерты и развлекательные программы для детей и взрослых, вечера отдыха, спортивные мероприятия, конкурсы пройдут также в районных сельских домах культуры .

Всего в честь Дня народного единства в Псковской области состоится около 300 мероприятий.

Официальный хештег Дня народного единства: #мыедины

ИСТОЧНИК KP.RU