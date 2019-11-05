Пробка от Ледового дворца до городской больницы растянулась из-за ДТП в Пскове
Столкнувшиеся автомобили занимают полторы дорожные полосы
Фото: informpskov.ru. Авария случилась сегодня утром.
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Из-за дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунальной затруднено движение автомобилей. Как рассказали «Комсомольской правде – Псков» коллеги из Псковского агентства информации, напротив городской больницы столкнулись Toyota Land Cruiser и Renault. Водители не пострадали, автомобили также не получили серьезных повреждений.
Автомобили занимают полторы полосы, что и послужило причиной пробки от Ледового дворца до места аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU