2019-11-05T10:28:09+03:00
Происшествия

До двух лет тюрьмы грозит красногородцу за оговор знакомого

Мужчина донес в полицию, что ему угрожали убийством
Алиса Солнцева
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Мужчина хотел, чтобы его оппонента осудили за угрозу убийством.Мужчина хотел, чтобы его оппонента осудили за угрозу убийством.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Житель Красногородского района Псковской области оклеветал в полиции своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Красногородского района, уголовное дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления направили в суд.

Следствие установило, что обвиняемый сообщил в дежурную часть полиции об угрозе убийством от своего знакомого. Кроме того, по его словам, тот «бегал за ним с ножом». Как оказалось, причиной доноса стала ссора между молодыми людьми, и обвиняемый хотел оклеветать своего знакомого. Сам же обратившийся в полицию был пьян, и ему никто не угрожал.

Жителя Красногородского района будут судить по части 1 статьи 306 уголовного кодекса, по которой предусмотрено до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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