Время для приема граждан в МФЦ Псковской области увеличилось

СЕГОДНЯ 11:10 2019-11-05T16:50:51+03:00

С понедельника по четверг документы будут принимать с 8 до 20 часов. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

В центре на десять часов в неделю больше будут принимать и выдавать документы

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В Пскове с 5 ноября увеличилось время работы Центрального офиса регионального Многофункционального центра. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области время на получение государственных и муниципальных услуг в течение недели выросло на десять часов.

- Значительный рост числа заявителей требует серьезных изменений в организационных процессах учреждения. Увеличенная продолжительность рабочего дня позволит решить ряд проблем с доступностью в получении услуг. В новом режиме работы были учтены не только потребности заявителей, но и самих сотрудников, — пояснила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.

Теперь с понедельника по четверг МФЦ будет работать с 8 до 20 часов без перерыва на обед. В пятницу с 8 до 12 часов будут принимать и выдавать готовые результаты. Вторая половина дня будет посвящена повышению квалификации сотрудников. В субботу двери Центра будут открыты дольше — с 9 до 18 часов.

Директор учреждения заметила, что увеличение продолжительности рабочего дня — это только один из шагов по развитию учреждения.

КСТАТИ

Недавно на встрече с руководством МФЦ Псковской области губернатор Михаил Ведерников поручил улучшить качество оказания услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU