Время для приема граждан в МФЦ Псковской области увеличилось
В Пскове с 5 ноября увеличилось время работы Центрального офиса регионального Многофункционального центра. Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации области время на получение государственных и муниципальных услуг в течение недели выросло на десять часов.
- Значительный рост числа заявителей требует серьезных изменений в организационных процессах учреждения. Увеличенная продолжительность рабочего дня позволит решить ряд проблем с доступностью в получении услуг. В новом режиме работы были учтены не только потребности заявителей, но и самих сотрудников, — пояснила директор МФЦ Псковской области Екатерина Ершова.
Теперь с понедельника по четверг МФЦ будет работать с 8 до 20 часов без перерыва на обед. В пятницу с 8 до 12 часов будут принимать и выдавать готовые результаты. Вторая половина дня будет посвящена повышению квалификации сотрудников. В субботу двери Центра будут открыты дольше — с 9 до 18 часов.
Директор учреждения заметила, что увеличение продолжительности рабочего дня — это только один из шагов по развитию учреждения.
КСТАТИ
Недавно на встрече с руководством МФЦ Псковской области губернатор Михаил Ведерников поручил улучшить качество оказания услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU