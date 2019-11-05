Псковичи собирают средства для трех девочек, пострадавших в ДТП под Псковом

СЕГОДНЯ 11:29 2019-11-05T15:28:34+03:00

Девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии, их родители погибли в аварии

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В социальных сетях псковичи собирают средства для помощи трем девочкам, пострадавшим в ДТП 3 ноября. Девочки находятся в больнице в тяжелом состоянии, а их родители погибли.

Как стало известно «Комсомольской правде – Псков», все заботы легли на плечи бабушки, и ей необходима помощь. Друзья и знакомые семьи просят в соцсетях помочь в сборе средств на похороны родителей, которые пройдут в ближайшие дни.

Деньги можно перевести на карту «Сбербанка», привязанную к номеру телефона +79113752940, однако из-за превышенного лимита переводов лучше использовать номер карты 2202 2003 4457 8727. Получатель – Людмила Алексеевна Созонова – преподаватель, который находится в больнице с бабушкой.

Одна из пострадавших девочек работала в псковском модельном агентстве, которое также подключилось к сбору средств. Деньги на карту Сбербанка по номеру +79532433406 можно перевести Софии Демидовой, которая лично передаст собранные средства бабушке.

Деньги, которые понадобятся на реабилитацию сестер, можно перечислить на карту Сбербанка, привязанную к номеру телефона +79532334657, бабушки Елены Георгиевны Сурковой. Или к номеру +79009911313 - Надежда Викторовна Суркова.

Также адресную помощь пострадавшей семье поручил оказать губернатор Псковской области.

Авария случилась 3 ноября. В машине ехала семейная пара с тремя детьми. Отец не справился с управлением, и Hyundai выехал на встречную полосу, где столкнулся с фурой. Пострадавших девочек госпитализировали с тяжелыми травмами, а родители погибли на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU