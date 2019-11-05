Полковник из Пермского края возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области

СЕГОДНЯ 12:14 2019-11-05T12:17:45+03:00

Фото: пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Фото: Из материалов пресс-службы

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Полковник юстиции Сергей Степонайтис возглавил следственное управление УМВД России по Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областного управления МВД.

С 2016 по 2018 годы Сергей Степонайтис был начальником следственной части прикамского главного следственного управления.

В июне 2019 года генерал-майор из Пермского края Алексей Овсянников стал начальником УМВД России по Псковской области. Сергей Степонайтис тогда стал заместителем нового псковского руководителя.

После выхода на пенсию полковника юстиции Игоря Егорова, который возглавлял следственное управление областного УМВД, его обязанности исполнял полковник юстиции Руслан Мамедов.

ИСТОЧНИК KP.RU