Михаил Ведерников поручил оказать помощь семье, пострадавшей в ДТП под Псковом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-11-05T14:03:17+03:00

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области. Девочки выжили в аварии, их родители погибли на месте ДТП.

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Трем девочкам, попавшим в страшную аварию под Псковом 3 ноября, оказали экстренную медицинскую помощь. Также по поручению губернатора Псковской области решается вопрос оказания адресной помощи семье. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что выжившие девочки находятся под пристальным наблюдением специалистов. Пострадавшие дети в стабильно тяжелом состоянии.

Младшие сетрички лежат в реанимации детской областной клинической больницы, они находятся в сознании и могут дышать самостоятельно. Старшая из сестер введена в искусственную кому в областной клинической больнице и находится на искусственной вентиляции легких.

Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле и поручил оказать адресную поддержку семье. Три девочки остались на попечении бабушки.

КСТАТИ

Псковичи организовали сбор средств на помощь девочкам и проведение похорон погибшей в аварии семейной пары. Контакты друзей семьи и счета, на которые можно выслать деньги, ищите здесь.

Авария произошла 3 ноября на трассе Псков – Санкт-Петербург. В машине находилась семейная пара с тремя детьми. Водителю стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.

ИСТОЧНИК KP.RU