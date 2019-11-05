Михаил Ведерников поручил оказать помощь семье, пострадавшей в ДТП под Псковом
Трем девочкам, попавшим в страшную аварию под Псковом 3 ноября, оказали экстренную медицинскую помощь. Также по поручению губернатора Псковской области решается вопрос оказания адресной помощи семье. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Председатель Комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко сообщила, что выжившие девочки находятся под пристальным наблюдением специалистов. Пострадавшие дети в стабильно тяжелом состоянии.
Младшие сетрички лежат в реанимации детской областной клинической больницы, они находятся в сознании и могут дышать самостоятельно. Старшая из сестер введена в искусственную кому в областной клинической больнице и находится на искусственной вентиляции легких.
Михаил Ведерников держит ситуацию на личном контроле и поручил оказать адресную поддержку семье. Три девочки остались на попечении бабушки.
КСТАТИ
Псковичи организовали сбор средств на помощь девочкам и проведение похорон погибшей в аварии семейной пары. Контакты друзей семьи и счета, на которые можно выслать деньги, ищите здесь.
Авария произошла 3 ноября на трассе Псков – Санкт-Петербург. В машине находилась семейная пара с тремя детьми. Водителю стало плохо, и он выехал на встречную полосу, где легковой автомобиль столкнулся с большегрузом.
ИСТОЧНИК KP.RU