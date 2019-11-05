Достаточно серьезной поддержкой назвал региональную социальную доплату пенсионерам Александр Котов

СЕГОДНЯ 14:55 2019-11-05T14:55:23+03:00

Доплату будут давать в 2020 году. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Региональная социальная доплата к пенсии в размере 2250 рублей 90 копеек на человека в 2020 году установлена на 36-ой сессии областного Собрания депутатов

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Региональная социальная доплата к пенсии в размере 2250 рублей 90 копеек на человека в 2020 году – достаточно серьезная поддержка, заявил «Комсомольской правде-Псков» председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Законопроект о региональной социальной доплате депутаты Псковского областного Собрания одобрили на 36-й сессии 31 октября. Доплату в следующем году будут получать пенсионеры, чья пенсия не достигает величины прожиточного минимума.

Как рассказал, Александр Котов таких пенсионеров в области 29 тысяч 369 человек. На социальную доплату за год потребуется 708 млн 881 тысяча рублей. Федеральный бюджет возьмет 93% расходов, а областной – 7%.

Александр Котов отметил, что областные власти в непростых условиях стараются поддержать пенсионеров.

КОНКРЕТНО

Прожиточный минимум пенсионера в Псковской области с сентября установлен в размере 9 тысяч 529 рублей. Из-за того, что в регионе эта цифра выше, чем в целом по России, возникла обязанность по предоставлению региональной социальной доплаты к пенсии.

ИСТОЧНИК KP.RU