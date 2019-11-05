В Пскове разыскивают водителя, сбившего 16-летнюю девушку у «Акваполиса»

СЕГОДНЯ 15:12 2019-11-05T15:12:28+03:00

У псковички ушибы и черепно-мозговая травма

Изменить размер текста: A A

У «Акваполиса» в Пскове автомобиль сбил 16-летнюю девушку, водитель скрылся с места ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла 4 ноября около 19:35 на улице Кузбасской Дивизии.

Девушка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу. У пострадавшей предварительно диагностировали черепно-мозговую травму и ушибы, девушку отвезли в больницу.

Полицейские ищут нарушителя, уехавшего с места аварии. По информации ОГИБДД УМВД России по Псковской области, девушку сбил автомобиль LADA XRAY предположительно золотистого цвета.

Если вы располагаете сведениями о водителе, записью с видеорегистратора или другой значимой информацией, обратитесь в полицию по телефонам 02, 29-25-82, 29-25-83.

ИСТОЧНИК KP.RU