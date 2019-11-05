2019-11-05T17:32:11+03:00
Общество

7 ноября на Рижском проспекте в Пскове ограничат движение транспорта

День Октябрьской революции отмечается 7 ноября [информация обновлена]
Максим Дмитриев
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В 11 часов 7 ноября начнется торжественное шествие колонны.В 11 часов 7 ноября начнется торжественное шествие колонны.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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7 ноября в связи с публичными мероприятиями в Пскове, посвященными 102-й годовщине Октябрьской революции, на Рижском проспекте будет ограничено движение транспорта. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, колонна пройдет по улицам города с 12 до 13 часов.

На это время перекроют для автомобилей участок дороги от площади Ленина до домов № 40б и 46 по Рижскому проспекту.

Автобусы в этот день не изменят расписание и маршрут, а приостановят движение на период прохождения колонны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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