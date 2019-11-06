СЕГОДНЯ 09:48 2019-11-06T09:48:01+03:00

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Мотоциклист погиб в ДТП в Куньинском районе. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, авария произошла 5 ноября около 12:30 на шестом километре автодороги у поворота на деревню Наумово.

По предварительной информации, 44-летний водитель мотоцикла Comandor при съезде на второстепенную дорогу не предоставил преимущество автомобилю Opel Astra, за рулем которого находился 75-летний водитель. В результате неправильных действий на нерегулируемом перекрестке транспортные средства столкнулись.

Водитель мотоцикла погиб до приезда скорой помощи. Мужчина, находившийся за рулем легковой машины, не пострадал.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU