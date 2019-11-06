Из-за похолодания "Ласточка" приехала в Псков почти на 5 часов позже

СЕГОДНЯ 10:18 2019-11-06T10:18:21+03:00

Три псковских поезда задержались в пути этой ночью. Фото: Дарья ХВАТКОВА

Октябрьская железная дорога предупреждает, что сегодня еще возможны задержки поездов в пути

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В ночь с 5 на 6 ноября поезда, следующие из Пскова или в Псков, задержались в пути на несколько часов из-за последствий непогоды. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Октябрьской железной дороги, всего десять поездов сбились с графика движения из-за наледи на проводах.

Около трех часов составила задержка поезда Псков – Петрозаводск, около часа – поезда Псков – Санкт-Петербург. Для пассажиров поездов, прибывших в Санкт-Петербург после закрытия станций метро, организовали доставку автобусами от вокзалов.

Почти на 5 часов задержалась в пути вечерняя «Ласточка» из Санкт-Петербурга. Состав вышел с Балтийского вокзала по расписанию, в 20:15, и в остановился в районе Гатчины. На выручку застрявшего поезда из Пскова выехал тепловоз.

Пассажиры добрались до Пскова только к 4:30. По расписанию «Ласточка» должна была оказаться на псковском вокзале в 23:45.

Октябрьская железная дорога принесла извинения и организовала питание для пассажиров, следующих в Псков.

Сотрудники железной ликвидируют последствия непогоды, за ночь более тысячи километров контактной сети уже очистили от наледи.

Сейчас поезда отправляются по графику, однако задержки в пути по-прежнему не исключены. Получить актуальную информацию о движении поездов можно на официальном сайте ОАО "РЖД" "Пассажирам" (вкладка "Фактическое движение поездов"), а также по телефону Единого информационно-сервисного центра – 8-800-775-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU