2019-11-06T11:20:58+03:00
Общество

В Дедовичском районе дожди размыли грунтовую дорогу в шести деревнях

Губернатор поручил побыстрее восстановить дорожное покрытие на аварийном участке
Василиса Алексеева
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Грунтовую дорогу должны восстановить.Грунтовую дорогу должны восстановить.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Затяжные ливни разрушили грунтовое покрытие дороги «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе, из-за чего жители 6-ти деревень оказались отрезанными от цивилизации.

Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно восстановить земляную дорогу общего пользования.

Эксплуатирующая дорогу организация «Псковавтодор» установила круглосуточное дежурство на аварийном участке, информирует граждан о временном закрытии дороги, а также о том, что проводится ремонт.

— Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин пообщел, что как только погода улучшится, установят новую водопропускную трубу и восстановят дорожное покрытие.

С вопросами по организации дорожного движения на участке региональной автодороги граждане могут обращаться на телефон круглосуточной диспетчерской службы «Псковавтодора»: +7(8112) 29-88-08, +79113904039.

ИСТОЧНИК KP.RU

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