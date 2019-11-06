В Дедовичском районе дожди размыли грунтовую дорогу в шести деревнях
Затяжные ливни разрушили грунтовое покрытие дороги «Шапинка — Мухарево» в Дедовичском районе, из-за чего жители 6-ти деревень оказались отрезанными от цивилизации.
Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил оперативно восстановить земляную дорогу общего пользования.
Эксплуатирующая дорогу организация «Псковавтодор» установила круглосуточное дежурство на аварийном участке, информирует граждан о временном закрытии дороги, а также о том, что проводится ремонт.
— Председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Ёлкин пообщел, что как только погода улучшится, установят новую водопропускную трубу и восстановят дорожное покрытие.
С вопросами по организации дорожного движения на участке региональной автодороги граждане могут обращаться на телефон круглосуточной диспетчерской службы «Псковавтодора»: +7(8112) 29-88-08, +79113904039.
ИСТОЧНИК KP.RU