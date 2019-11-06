В ноябре псковичи получат новые квитанции за ЖКУ

СЕГОДНЯ 11:38 2019-11-06T11:38:39+03:00

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В ноябре псковичи от Расчетного центра Пскова получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги нового образца.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» сотрудники центра, новый формат квитанций ввели из-за того, что организация перешла на новое программное обеспечение, так как старая программа, на которой работал расчетный центр не отвечает новым требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем сотрудники центра отметили, что на псковичах переход на новый формат никак не отразится, изменится только внешний вид квитанций. Счета за коммунальные услуги в почтовых ящиках горожан появятся также во второй половине месяца.

Более детально можно ознакомиться с образцом новой квитанции ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU