2019-11-06T11:38:39+03:00
Общество

В ноябре псковичи получат новые квитанции за ЖКУ

Расчетный центр Пскова перешел на новое программное обеспечение
Василиса Алексеева
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Форма новая, а суть старая.Форма новая, а суть старая.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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В ноябре псковичи от Расчетного центра Пскова получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги нового образца.

Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» сотрудники центра, новый формат квитанций ввели из-за того, что организация перешла на новое программное обеспечение, так как старая программа, на которой работал расчетный центр не отвечает новым требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вместе с тем сотрудники центра отметили, что на псковичах переход на новый формат никак не отразится, изменится только внешний вид квитанций. Счета за коммунальные услуги в почтовых ящиках горожан появятся также во второй половине месяца.

Более детально можно ознакомиться с образцом новой квитанции ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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