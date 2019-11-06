В ноябре псковичи получат новые квитанции за ЖКУ
В ноябре псковичи от Расчетного центра Пскова получат квитанции за жилищно-коммунальные услуги нового образца.
Как сообщили «Комсомольской правде-Псков» сотрудники центра, новый формат квитанций ввели из-за того, что организация перешла на новое программное обеспечение, так как старая программа, на которой работал расчетный центр не отвечает новым требованиям законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вместе с тем сотрудники центра отметили, что на псковичах переход на новый формат никак не отразится, изменится только внешний вид квитанций. Счета за коммунальные услуги в почтовых ящиках горожан появятся также во второй половине месяца.
Более детально можно ознакомиться с образцом новой квитанции ЗДЕСЬ.
ИСТОЧНИК KP.RU