Бюст героя 6-й роты Сергея Шикова установят в Великих Луках

СЕГОДНЯ 12:11 2019-11-06T12:14:03+03:00

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Бюст героя 6-й роты Сергея Шикова появится в Великих Луках в Аллее памяти погибших военнослужащих. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе городской администрации, на очередном заседании Великолукской городской думы парламентарии согласовали установку памятника.

Сергей Александрович Шиков – уроженец города Великие Луки, героически погибший в 2000 году в составе 6-й роты в вооруженном конфликте в Чеченской республике. Тогда разведчику и наводчику-оператору было 19 лет. Похоронен Сергей Шиков на гражданском захоронении Бардино в Великолукском районе.

Председатель городского комитета культуры Анжелика Романюк отметила, что на территории Псковской области появится 20 бюстов нашим землякам-героям.

Памятник Сергею Шикову установят в Аллее памяти погибших военнослужащих на территории, прилегающей к «Братскому кладбищу воинов Советской Армии, погибших в 1941-1943 годах».

Установка бюстов приурочена к памятным мероприятиям 2020 года, посвященных 20-летию подвига воинов-десантников.

ИСТОЧНИК KP.RU