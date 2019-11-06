2019-11-06T13:00:19+03:00
Общество

Погибших в ДТП под Псковом супругов Долженко похоронят 7 ноября

О времени и месте отпевания сообщили родственники в соцсетях
Дмитрий Мезенцев
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Фото из соцсетей. Отпевание пройдёт в церкви Богоявления Господня с Запсковья.Фото из соцсетей. Отпевание пройдёт в церкви Богоявления Господня с Запсковья.
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Глеба и Марию Долженко, погибших в дорожно-транспортном происшествии в Псковском районе 3 ноября, похоронят 7 ноября. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом в социальных сетях сообщили родные супружеской пары. Отпевание пройдёт в церкви Богоявления Господня с Запсковья на улице Герцена, дом 7 в 10 часов утра. Похоронят Глеба и Марию на кладбище в Крестах.

В ДТП, в котором 3 ноября погибли супруги Долженко, пострадали трое их детей. Девочки Соня, Алиса и Мирослава, 2002, 2005 и 2011 годов рождения, находятся в больнице в тяжелом состоянии. Для семьи Долженко Благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» по поручению губернатора Михаила Ведерникова организовал сбор пожертвований, деньги на реабилитацию девочек также собирают их родственники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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